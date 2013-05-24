Підприємці-«спрощенці» за 4 місяці подвоїли платежі за єдиним податком

Приватні підприємці, що працюють за спрощеною системою оподаткування, в січні-квітні 2013 року збільшили обсяг платежів за єдиним податком удвічі – до 1,7 млрд грн з 871 млн грн, сплачених за аналогічний період 2012 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Водночас юридичні особи, які працюють за спрощеною системою оподаткування, також збільшили виплату єдиного податку до 545,5 млн грн з 294,5 млн грн у січні-квітні минулого року.

Загальна сума платежів за єдиним податком як від фізичних, так і юридичних осіб становить 2,2 млрд грн.

У Міндоходів також повідомили, що на початок 2-го кварталу 2013 р. на обліку в органах міністерства перебувало 1,2 млн фізичних осіб-спрощенців і 153,3 тис. юридичних осіб, які використовують спрощену систему оподаткування.

У 2013 році «спрощенці» відчули істотні послаблення в податковому обліку. Зокрема, для платників 5-ої групи зменшено ставки єдиного податку з 10% і 7% до 7% і 5% відповідно, а «спрощенці» другої групи подають звітність раз на рік, а не щокварталу. Крім того, заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна тепер подавати в електронному вигляді і на свій розсуд міняти групи спрощеного оподаткування.

«Незабаром підприємці зможуть вести книгу обліку доходів і витрат в електронному вигляді і на основі цих даних, за наявності електронного ключа, формувати звітність і відправляти її в податкові органи в режимі он-лайн», - повідомили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України, щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою. До першої групи належать малі підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих працівників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих працівників до 20 осіб. Для таких підприємців ставку податку встановлено на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%. Законодавчими змінами, що набули чинності з 1 липня 2012 року, базу оподаткування єдиним податком було розширено, зокрема, було запрооваджено 5-у і 6-у групи «спрощенців». Найпопулярнішою залишається друга група «спрощенців», у якій працює 641 тис. підприємців.