Київська область уклала 5 угод і залучила 300 млн грн іноземних інвестицій

Під час роботи міжнародного форуму керівників регіонів - партнерів Київської області «Партнерство. Інтеграція. Інвестиції», що проходив у столиці 23 травня, Київська область уклала п'ять міжнародних угод на залучення 300 млн грн іноземних інвестицій і чотири угоди про соціально-економічну співпрацю з регіонами Польщі, В'єтнаму, Китаю та Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації з посиланням на голову КОДА Анатолія Присяжнюка.

Як наголосили в прес-службі, Присяжнюк, коментуючи результати форуму, зазначив, що перші результати співпраці з іноземними партнерами в галузі відчують вже через 2-3 роки.

За його словами, в 2010-2013 роках у Київській області вдалося створити сприятливий клімат для вітчизняних та іноземних інвесторів. Завдяки цьому в області відкрито 512 сучасних промислових і сільськогосподарських підприємств.

Крім того, Київська область поклала початок тісній регіональній співпраці більш ніж з 30 регіонами країн світу в торгівельно-економічній, науково-технічній і культурній сферах, в результаті чого на території області працюють близько 110 провідних іноземних компаній.

Водночас Присяжнюк зазначив, що Київська область має набагато більший потенціал і могла по праву претендувати на звання регіону з найвищими показниками легкості ведення бізнесу. Зокрема, представники Китаю, які брали участь у форумі, бачать можливості реалізації спільних проектів у сфері будівництва, автомобілебудування та сільського господарства на території столичного регіону.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови КОДА, Київська область є лідером в Україні із залучення інвестицій, сума яких за останні три роки склала 30 млрд грн.