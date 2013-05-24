Гривня до закриття міжбанку в п'ятницю зміцнилася щодо долара

У п'ятницю, 24 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1590/8,1635 грн/дол., на 12:00 звузився спред — 8,1595/8,1630 грн/дол., на момент закриття торгів котирування гривні зросли до 8,1575/8,1610 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5520/10,5595 грн/євро, на 12:00 — до 10,5880/10,5985 грн/євро, на момент закриття торгів — зросли до 10,5755/10,5860 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2608/0,2612 грн/рубль, на 12:00 - не змінилися, на момент закриття — зросли до 0,2605/0,2609 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2900 (-0,1370).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2905/1,2995.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 травня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,1615/8,1645 грн/дол., щодо євро — на рівні 10,5145/10,5245 грн/євро, щодо російського рубля — 0,2595/0,2599 грн/рубль.