Статус спостерігача при Митному союзі не вплине на підписання Угоди з ЄС - Азаров

Якщо Україна одержить статус спостерігача при Митному союзі, то це не позначиться на планах підписати в листопаді Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це він повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Ми сподіваємося на позитивне вирішення цього питання. У разі позитивного вирішення президентів буде підписано відповідну угоду, і це ніяк не позначиться на наміченому на листопад підписанні Угоди про асоціацію з ЄС", - написав Азаров на своїй сторінці.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Президент України Віктор Янукович має намір в Астані провести зустріч з президентами Росії, Білорусі і Казахстану і обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача у МС. Очікується підписання документа з цієї теми. Проте офіційної інформації про те, який саме документ може бути підписаний, немає.

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