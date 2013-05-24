Нацбанк забезпечить стабільність національної валюти адміністративними методами - експерти

Національний банк України готовий і надалі поєднувати ринкові методи з адміністративними обмеженнями для контролю стабільності курсу національної валюти, вважають опитані УНІАН експерти.

Як вважає головний економіст фінансових ринків «Креді Агріколь Банку» Олександр Печерицин, рішення Нацбанку продовжити обмеження на валютному ринку було прогнозованим.

«НБУ готовий й надалі поєднувати ринкові методи з адміністративними обмеженнями для контролю стабільності валютного курсу, і якщо тиск на курс посилюватиметься, то Нацбанк може запровадити додаткові обмеження або посилити існуючі», - говорить банкір.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, НБУ може продовжувати норму продажу валютної виручки до 2016 року.

«Очікуване прийняття законопроекту про оподаткування безготівкових валютних операцій додатково знизить попит на валюту. Також НБУ може збільшити норми обов'язкового резервування за валютними депозитами що стимулюватиме банки знизити їх залучення. Крім того, можлива реанімація ідеї оподаткування готівкових валютних операцій...», - коментує експерт.

Докладніше про коментарі експертів читайте на сайті УНІАН-Економіка

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив до 19 жовтня вимоги щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки резидентів від зовнішньоекономічних контрактів (постанова НБУ №164) і щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними торговельними операціями до 90 календарних днів (постанова НБУ №163).

Як вважають експерти Незалежної асоціації банків України, продовження обмежень НБУ щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки і 90-денного контролю термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями позитивно вплине на валютний ринок.