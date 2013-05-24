Голова правління "Райффайзен Банк Інтернаціональ" подав у відставку

Голова правління міжнародної фінансової групи "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (Австрія) Герберт Степіч подав у відставку.

Про це повідомив російський дочірній банк групи «Райффайзенбанк» на офіційному сайті.

В Україні група "Райффайзен Банк Інтернаціональ" представлена ​​одним з найбільших банків за обсягом активів - «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно з повідомленням, Степіч запропонував Вальтеру Ротенштайнеру, голові наглядової ради групи, розглянути можливість його відставки з особистих причин, і ця заява буде розглянута відповідними комітетами групи.

Як повідомляється, збори членів президії наглядової ради групи для розгляду цього питання проведуть найближчими днями, і до прийняття рішення Герберт Степіч продовжить виконувати обов'язки голови правління.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 45,98 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 25,87 млрд грн, зобов'язання - 39,23 млрд грн, кошти клієнтів - 28,97 млрд грн, власний капітал - 6,75 млрд грн , статутний капітал - 3 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 83,94 млн грн.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).