Резерви Нацбанку за підсумками року не зміняться або знизяться на 15-20% - експерти

Золотовалютні резерви Національного банку України за підсумками поточного року не зростуть, а збережуться на рівні минулого року або знизяться на 15-20%, вважають опитані УНІАН експерти.

Як прогнозує начальник відділу аналізу й досліджень «Райффайзен Банк Аваль» Дмитро Сологуб, за оптимістичним сценарієм золотовалютні резерви НБУ залишаться на незмінному рівні (24-25 млрд дол.), за песимістичним - при відновленні тиску на національну валюту - знизяться ще на 15-20%.

«Якщо Україні буде під силу рефінансувати велику частину валютних боргів до погашення, то істотного скорочення золотовалютних резервів не буде, і НБУ забезпечить плавну й контрольовану девальвацію гривні до кінця року, а також збереже повний контроль над валютним ринком. Обсяг золотовалютних резервів на кінець року становитиме 21,5 млрд дол.», - коментує начальник відділу фінансових проектів рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Світлана Рекрут.

Серед основних чинників, що впливають на розмір золотовалютних резервів Національного банку, експерти виділяють боргову політику держави, темпи зростання світової та української економік, ситуацію з бюджетом. Як вважають експерти, в другому півріччі попит на валюту з боку готівкового ринку може зрости, що призведе до зростання девальваційних очікувань і попиту на валюту, а також потребуватиме посилення адміністративних і ринкових заходів із боку Нацбанку.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) в квітні, за оперативними даними, збільшилися на 2,06%, або на 509 млн дол., і на 1 травня становили 25,238 млрд дол. Із початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 2,82%, або на 692 млн дол.

Золотовалютні резерви НБУ в 2012 році скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).