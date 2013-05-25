У Житомирі податківці нарахували 28 мільйонерів

В Житомирській області за підсумками цьогорічної кампанії декларування прибутків, отриманих у минулому році, податківці нарахували 28 мільйонерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управлінні Міндоходів у Житомирській області з посиланням на заступника начальника цієї структури Галину Власюк, «загальна сума статків, задекларованих в Житомирській області, сягає позначки 700 мільйонів гривень, значну частину суми задекларували 28 мешканців області, які у 2012 році отримали дохід у понад один мільйон гривень».

"Доходи понад 1 мільйона гривень у нас мають 28 громадян. Серед них троє отримали доходи від 10 до 50 мільйонів – в тому числі, у вигляді роялті та дивідендів",- уточнила Г.Власюк.

Вказані мільйонні прибутки задекларували не лише мешканці Житомира, а й жителі Коростенського, Любарського, Радомишльського, Червоноармійського та Чуднівського районів області.

Щодо представників бізнесу, то валовий дохід понад один мільйон гривень у 2012 році отримали 145 приватних підприємців регіону. На сьогодні за результатами кампанії декларування до бюджету вже сплачено майже 4 мільйони гривень, що становить близько третини обов’язкових податкових платежів.

У 2011 році доходи понад 1 мільйона гривень в Житомирській області мали 50 громадян.