Долар дорожчає щодо євро після виходу статистики в США

Курс долара до євро збільшується в п'ятницю після оприлюднення міністерством торгівлі США статистики щодо замовлень на товари тривалого користування, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

До 21.57 мск долар подорожчав до євро до 1,2922 долара за євро проти 1,2934 долара за євро на попередньому закритті. Курс ієни щодо долара зміцнився до 101 ієни за долар проти 102,02 ієни на закритті торгів четверга. До кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США долар знизився на 0,12% - до 83,64 пункту.

Обсяг замовлень на товари тривалого користування в США в квітні збільшився на 3,3% і склав у грошовому вираженні 222,6 мільярда доларів за прогнозу зростання на 1,5%.

"Поліпшення даних зі США свідчить про стійкість витрат капіталу і зміцнює ймовірність дострокового зменшення обсягів QEIII", - заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg валютний стратег Royal Bank of Scotland Group Брайан Дайнгерфілд.