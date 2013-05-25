Французькі слідчі поки не висунули звинувачення проти глави МВФ

Французькі судові слідчі після двох днів допитів не стали висувати проти глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард звинувачення у "справі Тапі", повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву Лагард для преси.

У даний час Лагард присвоєно статус "асистованого свідка", в кримінальному процесі у Франції це проміжний статус між свідком і обвинуваченим. За словами глави МВФ, новий статус "не став для неї сюрпризом", оскільки вона завжди співпрацювала зі слідством.

Справа голови МВФ пов'язана з продажем близьким до екс-президента Ніколя Саркозі бізнесменом і політиком Бернаром Тапі компанії Adidas у 1993 році. Для укладення угоди створили консорціум, яким керував державний банк Credit Lyonnais. Після завершення угоди Тапі звинуватив банк у махінаціях і зажадав відшкодування збитку. У 2007 році Лагард, будучи главою Мінекономіки, розпорядилася передати справу Тапі в арбітраж, щоб прискорити розгляд питання, повідомляють РІА Новини.

У липні 2008 року арбітражний суд зобов'язав одну з державних фінансових структур виплатити Тапі близько 400 мільйонів євро. Рішення арбітражу викликало скандал, представники в той час опозиційної Соцпартії звинуватили владу у втручанні в судовий розгляд і здійсненні тиску на судову систему. Вони також були незадоволені тим, що несприятливе для держави рішення не було оскаржене у вищій інстанції.

У травні 2011 року головний прокурор при касаційному суді Жан-Луї Надаль прийняв рішення скликати комісію з розгляду звернень Суду республіки, який розслідує злочини членів уряду.