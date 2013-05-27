Путін, Лукашенко і Назарбаєв 29 травня обговорять створення Євразійського союзу

Москва. У середу, 29 травня, в Астані (Казахстан) Президент Росії Володимир Путін, Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко та Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв обговорять створення Євразійського економічного союзу трьох країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента РФ, глави трьох держав візьмуть участь у засіданні Вищої Євразійської економічного ради - вищого органу Митного союзу та Єдиного економічного простору Росії, Білорусі та Казахстану.

«Під час засідання першорядну увагу буде приділено подальшому розвиткові інтеграційної взаємодії і створенню до 1 січня 2015 року Євразійського економічного союзу», - йдеться в повідомленні.

Президенти Росії, Білорусі та Казахстану обговорять хід виконання доручень щодо забезпечення функціонування Митного союзу і Єдиного економічного простору. Буде дана оцінка роботі з кодифікації міжнародних договорів, що становлять правову базу зазначених інтеграційних об'єднань.

Крім того, повідомляється, що 28 травня в Бішкеку Путін візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - членів Організації Договору про колективну безпеку.

Очікується, що під час переговорів президенти Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану обговорять актуальні міжнародні і регіональні проблеми, а також питання подальшої союзницької взаємодії в рамках ОДКБ. На полях неформального саміту очікується також низка двосторонніх зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Астані Президент України Віктор Янукович має намір провести зустріч з президентами Росії, Білорусі та Казахстану і обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. Очікується підписання документа з цього питання. Однак офіційної інформації про те, який саме документ може бути підписаний, немає.