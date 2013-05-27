Гривня на відкритті міжбанку в понеділок знизилася щодо долара

У понеділок, 27 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1580/8,1635 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5515/10,5605 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні встановилися на рівні до 0,2605/0,2609 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися - 1,2936/1,2938 (п'ятниця - 1,2934/1,2936).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1590/8,1635 грн/дол., до 12:00 звузився спред - 8,1595/8,1630 грн/дол., до закриття торгів котирування гривні виросли до 8,1575/8,1610 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5520/10,5595 грн/євро, до 12:00 - до 10,5880/10,5985 грн/євро, до закриття торгів - зросли до 10,5755/10,5860 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2608/0,2612 грн/рубль, до 12:00 - не змінилися, до закриття - зросли до 0,2605/0,2609 грн/рубль.