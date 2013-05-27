Україна розраховує отримати статус спостерігача в Євразійському Союзі

Україна розраховує отримати можливість мати представника в Євразійській економічній комісії та статус спостерігача в Євразійському Союзі, який буде утворений в 2015 році.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді, обізнане з перебігом переговорів про надання Україні статусу спостерігача в Митному Союзі.

Співрозмовник агентства зазначив, що питання про статус спостерігача в МС зняте, оскільки не передбачене статутними документами ні в Митному Союзі, ні ЄЕК.

"Ми хочемо отримати можливість мати представника в Євразійській економічній комісії, а потім статус спостерігача в Євразійському Союзі", - зазначив співрозмовник агентства.

Він зазначив, що відповідні документи планується підписати 29 травня під час зустрічі президента України і президентів країн, що входять до Митного Союзу.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови правління Національної економічної палати Казахстану «Атамекен» Рахім Ошакбаєв заявив, що Україну потрібно залучати до Євразійського економічного союзу тільки після остаточного створення цього об'єднання.

У березні ц.р. прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі та Казахстану може бути передбачений статус спостерігача.

Член Колегії (міністр) з основних напрямків інтеграції і макроекономіки Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Тетяна Валова заявила, що Україна, Вірменія і Молдова, як спостерігачі при ЄврАзЕС, повинні мати можливість отримати спеціальний статус у майбутньому Євразійському економічному союзі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 22 травня схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, статус спостерігача дозволить Україні ефективно відстоювати свої інтереси в Митному союзі.

29 травня Президент України Віктор Янукович має намір в Астані провести зустріч з президентами Росії, Білорусі та Казахстану і обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача в МС. Очікується підписання документа з цієї теми. Однак офіційної інформації про те, який саме документ може бути підписаний, немає.