РФ, Казахстан і Білорусь узгодили меморандум про статус спостерігача в ЄЕС для України

Москва. Уряди Росії, Казахстану і Білорусі узгодили меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі трьох країн з моменту його створення - з 1 січня 2015 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це урядовий уповноважений України з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян сказав під час відеомосту Москва – Астана – Київ на тему: «Євразійська інтеграція. Поточний порядок денний».

«Наш варіант меморандуму узгоджений (з урядами трьох країн – УНІАН), в іншому разі він би не пройшов Кабінет Міністрів України. Можуть бути якісь технічні відхилення, але рішення залишається за главами держав», - сказав Мунтіян, відповідаючи на питання УНІАН, чи узгоджений цей меморандум з урядами країн-членів Митного союзу.

На його думку, цей документ має бути підписаний главами держав в Астані 29 травня, також розглядається можливість, що буде дане доручення підписати цей меморандум безпосередньо голові Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктору Христенку і прем'єр-міністру України Миколі Азарову.

За словами Мунтіяна, всі розрахунки показують, що Україні не можна випадати з інтеграційних процесів на пострадянському просторі.

«Тобто ми плануємо з 1.01.2015 року бути спостерігачем в Євразійському економічному союзі», - сказав він.

Мунтіян підкреслив, що, згідно з меморандумом, Україна матиме можливість брати участь як запрошена сторона в засіданнях на рівні глав держав, глав урядів, віце-прем'єр-міністрів, а також мати свого представника при ЄЕК.

Також він зазначив, що в Митному союзі бути спостерігачем неможливо, оскільки в цьому об'єднанні не передбачений такий статус, крім того, МС не є повноцінним економічним об'єднанням, тому можна говорити про статус спостерігача в Євразійському економічному союзі.

За словами Мунтіяна, Україна має найбільший товарооборот з країнами МС – 38% від загального товарообороту. «Зрозуміло, що знайти інші ринки буде дуже складно», - додав він.

Мунтіян нагадав, що Україна на сьогодні є спостерігачами в ЄврАзЕс, а оскільки з кінця 2014 року ця організація припиняє своє існування, то Україна може випасти «із взаємин з найбільшим зовнішньоторговельним партнером».

«І для того, щоб цього не відбулося, глава держави, уряд ухвалили рішення і підготували проект меморандуму, щоб Україні надали статус, щоб вона як спостерігач брала участь у підготовці документів і рішень ЄЕС», - повідомив він.

«Митний союз - це гарна машина на трьох колесах, до першого повороту, не вистачає четвертого», - сказав Мунтіян.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Астані Президент Росії Володимир Путін, Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко і Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв обговорять створення Євразійського економічного союзу трьох країн.

29 травня до Астани прибуде Президент України Віктор Янукович для зустрічі з президентами Росії, Білорусі і Казахстану

Кабінет Міністрів України 22 травня схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, статус спостерігача дозволить Україні ефективно відстоювати свої інтереси в Митному союзі.