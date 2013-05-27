Україну варто залучати до ЄЕС лише після його остаточного створення - казахський експерт

Москва. Україну варто залучати до Євразійського економічного союзу лише після остаточного створення цього об'єднання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це перший заступник голови правління Національної економічної палати Казахстану «Атамекен» Рахім Ошакбаєв сказав під час відео-мосту Москва–Астана–Київ на тему: «Євразійська інтеграція. Поточний порядок денний».

«Вважаю, що оптимальним рішенням буде, коли трійка, яка є ядром інтеграції (Росія, Білорусь і Казахстан – УНІАН), на якомусь етапі вийшла б на проект союзного договору, який би влаштовував всі три сторони, причому не лише уряди, а й бізнес-спільности.., і запрацювали повною мірою всі інститути, які ми зараз маємо, напрацювали б більш-менш пристойну правозастосовну практику – то тоді б на цьому етапі змогли б залучати і нових членів», - сказав Ошакбаєв.

За його словами, зараз існують об'єктивні складнощі переговорного процесу за дуже великою кількістю напрямів і, відповідно, часто доводиться узгоджувати позиції трьох сторін.

«Я, чесно кажучи, як уявлю, що буде ще й четверта сторона і вона братиме участь в цьому процесі, то швидкість цієї інтеграції знизиться», - сказав він.

На думку голови правління Національної економічної палати Казахстану, зараз ще не пройдено той етап, «коли інституційне наше інтеграційне об'єднання міцно встало на ноги».

Нагадаємо, член Колегії (міністр) з основних напрямів інтеграції та макроекономіки Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Тетяна Валова заявила, що Україна, Вірменія і Молдова, як спостерігачі при ЄврАзЕС повинні мати можливість одержати спеціальний статус у майбутньому Євразійському економічному союзі.

Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко в інтерв'ю «5 каналу» заявив, що Україна може стати спостерігачем у Митному союзі Росії, Білорусі й Казахстану після зміни статуту Євразійської економічної комісії.

За словами Президента Росії Володимира Путіна, до травня 2013 року має бути затверджено план створення Євразійського економічного союзу, до травня 2014 року - представлено проект договору на підписання, з тим щоб з 1 січня 2015 року він почав діяти.

29 травня в Астані (Казахстан) Президент Росії Володимир Путін, Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко і Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв мають намір обговорити створення Євразійського економічного союзу трьох країн.