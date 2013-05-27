Середня зарплата штатного працівника у квітні зросла до 3233 грн

Середня зарплата штатного працівника в Україні у квітні порівняно з березнем 2013 року збільшилася на 21 грн (0,6%) - до 3233 грн, повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, середній рівень зарплати в промисловості в цілому по країні у квітні становив 3734 грн проти 3698 грн у березні. Найвищий рівень зарплат традиційно зафіксовано на авіаційному транспорті - 10 936 грн у квітні проти 13 097 грн в березні, найнижчий - у поштовій і кур'єрській службі - 1914 грн проти 1829 грн у березні.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір заробітної плати штатного працівника в Україні у березні зріс порівняно з лютим 2013 року на 5,5% - до 3212 грн.

Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні на 1 травня становив 1,056 млрд грн, що на 1,3% (14 млн грн) менше порівняно з показником на 1 квітня.

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