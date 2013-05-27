Україна продовжує переговори з МВФ - Прасолов

Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом про надання нового кредиту stand-by.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов.

“Дискусія і обмін розрахунками макроекономічних показників продовжується. Отже робота продовжується», - сказав Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня по 10 квітня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду, яка приїжджала для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн.

За словами керівника місії Крістофера Джарвіса, МВФ має намір продовжити діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми повинні стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

Крім того, згідно з проектом меморандуму співпраці з МВФ, оприлюдненому в ЗМІ, умовою відновлення співпраці з Фондом повинні стати скорочення дефіциту державного бюджету до не більш як 2% ВВП у 2013 році і 1,9% - у 2014 році, а також відмова від підвищення ставки першого тарифного розряду до 852 грн.