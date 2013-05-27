На закритті міжбанку гривня зміцнилася до долара

У понеділок, 27 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1580/8,1635 грн/дол., до 12:00 - зросли до 8,1565/8,1600 грн/дол., на час закриття торгів — до 8,1550/8,1580 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», у понеділок, 27 травня, у США святкують День Поминання, у зв'язку з чим торги американською валютою були можливі лише розрахунками ТОМ.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5515/10,5605 грн/євро, до 12:00 - знизилися до 10,5525/10,5630 грн/євро, на час закриття торгів - дещо змінилися - до 10,5530/10,5625 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні встановилися на рівні 0,2605/0,2609 грн/рубль, до 12:00 - зросли до 0,2602/0,2606 грн/рубль, на час закриття торгів — до 0,2599/0,2603 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль на Том’і підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3520 (+0.0320).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2915/45.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 травня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні до 8,1575/8,1610 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,5755/10,5860 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2605/0,2609 грн/рубль.