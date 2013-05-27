«ПриватБанк» викрив групу кіберзлочинців, причетних до великого шахрайства з рахунками банку, які були затримані в результаті чітко спланованої міжнародної спецоперації міліції та банківської служби безпеки. Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, група кібершахраїв, до якої входили колишні співробітники банку, планувала здійснення кількох незаконних операцій з його рахунками на великі суми. Проте при першій же спробі викрасти з банківських рахунків гроші незаконні операції були зафіксовані системою моніторингу банку, за допомогою систем відеоспостереження були одержані докази причетності всіх підозрюваних до злочину і оголошено розшук шахраїв.

«Після того як нам стало відомо про незаконні операції з рахунками банку, ця інформація була відразу ж передана міліції, і спільно з МВС була розроблена операція із затримання злочинців. Правоохоронні органи оголосили підозрюваних у міжнародний розшук, і співробітники прикордонної служби викрили одного з шахраїв навіть з підробленими документами», - цитує прес-служба керівника служби безпеки банку Станіслава Крижановського. За його словами, банк відразу ж оголосив винагороду за будь-яку інформацію про місцезнаходження колишніх співробітників, і сьогодні всі підозрювані перебувають під арештом в очікуванні суду.

Як повідомляється, двох колишніх співробітників банку, зокрема організатора групи, затримано в Україні при спробі втекти за кордон із фальшивими документами і частиною викрадених коштів. Ще двох співучасників групи арештовано в Іспанії, вони відбувають покарання за підробку документів у місцевій в'язниці, після чого будуть передані Україні для притягнення до відповідальності за співучасть в шахрайстві.

Стосовно підозрюваних Голосіївським райуправлінням міліції Києва відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» і ч.3 ст.362 КК України «несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях інформації, здійснені особою, яка має право доступу до неї». Їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 121,02 млрд грн, зобов'язання – 155,97 млрд грн, засоби клієнтів – 108,5 млрд грн, власний капітал – 18,96 млрд грн, статутний капітал – 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк одержав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є Коломойський і Боголюбов (по 50%).