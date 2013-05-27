Україна хоче, щоб її представник при ЄЕК брав участь у підготовці рішень

Україна розраховує дістати можливість мати представника при Євразійській економічній комісії, який би мав можливість брати участь у підготовці рішень ЄЕК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов на прес-конференції.

"Ми хочемо також, щоб при Євразійській економічній комісії був наш представник високого рівня, який би міг брати участь у виробленні рішень, що виносяться на раду і на Вищу економічну раду, яку очолюють президенти держав Митного союзу", - сказав Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує дістати можливість мати представника в Євразійській економічній комісії і статус спостерігача в Євразійському Союзі, який буде утворений у 2015 році.

Відповідні документи планується підписати 29 травня в Астані (Казахстан) під час зустрічі президента України з президентами країн, що входять до Митного Союзу.