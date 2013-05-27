Київ посів 64 позицію в рейтингу найбільш популярних міст

Київ посів 64-ту позицію у світі та 21-е місце - серед європейських міст за результатами щорічного дослідження «Глобальний індекс міст» компанії MasterCard.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії MasterCard.

За оцінками дослідників компанії, у 2013 році столицю України відвідають 1 660 562 іноземних мандрівників, до того ж у середньому за один візит у 2013 році туристи в столиці витрачають близько 1,686 тис. дол.

Також повідомляється, що найпопулярнішим містом у світі цього року визнано Бангкок, а крім нього до першої п'ятірки міст із найбільшою кількістю іноземних відвідувачів у 2013 році ввійшли Лондон, Париж, Сінгапур і Нью-Йорк.

«Зі зростанням Азіатсько-Тихоокеанського регіону показники поточного року відображають перерозподіл, який відбувається на планеті значною мірою через зростання ринків, що розвиваються. Цей перехід посилюють електронні платежі, які дозволяють більшій кількості людей з більшої кількості місць, ніж будь-коли раніше, брати участь у глобальній економіці», - цитує прес-служба компанії президента з міжнародних ринків MasterCard Worldwide Енн Кернс.

Довідка УНІАН. Глобальний індекс міст MasterCard оцінює міста за кількістю іноземних відвідувачів і обсягами їхніх витрат під час перебування в цих містах і дає прогнозовані показники на рік. Рейтинг і супровідні звіти не грунтуються на обсягах даних або транзакціях MasterCard.

MasterCard – міжнародна фінансова компанія, що спеціалізується на платіжних рішеннях і технологіях. Компанія управляє найшвидшою у світі платіжною мережею, що об'єднує понад 20 тисяч фінансових установ у понад 210 країнах і територіях. За підсумками 2012 року кількість карт MasterCard і Maestro у світі зросла на 8% - до 1,9 млрд карт, до того ж кількість транзакцій з використанням платіжних карт зросла на 20%.

На ринку України компанія працює з 2006 року. Учасниками платіжної системи MasterCard є понад 100 банків країни. 90% існуючого ринку еквайринга в Україні обслуговує система MasterCard PayPass. MasterCard входить до переліку міжнародних платіжних систем, визнаних Національним банком України як таких, що відповідають вимогам до діяльності в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем.