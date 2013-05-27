Україна підтримає Казахстан під час вступу до СОТ

Україна підтримає Казахстан у процесі вступу до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявив на прес-конференції.

"Дійсно, ми проводимо зараз переговори щодо того, що Казахстан прагне стати членом СОТ. У нас є низка запитань до казахської сторони. Я думаю, що ми підтримаємо Казахстан з погляду його вступу до СОТ, улагодимо всі питання, що залишилися, і тут, я думаю, буде все нормально", - сказав Прасолов.

Нагадаємо, що в процесі вступу країни до СОТ країна - торговий партнер, яка також є членом СОТ, може ініціювати двосторонні переговори для вирішення проблемних питань. У відносинах із Казахстаном такими питаннями є обмеження на експорт кондитерських виробів і горілки.

Довідка УНІАН. У вересні 2011 року Казахстан ввів митні збори строком на 3 роки на імпорт кондитерських виробів для захисту внутрішнього ринку. Мито в розмірі 30% від митної вартості, але не менш як 0,27 євро за 1 кг введено до імпорту льодяникової карамелі, з начинкою або без начинки, тоффі, іншої карамелі і аналогічних солодощів, що не містять какао. До ввезення шоколадних цукерок передбачається мито в розмірі 49% від митної вартості, але не менш як 0,8 євро за кг. За ввезення інших кондитерських виробів з цукру і його замінників, що містять какао, передбачене мито у розмірі 39% від митної вартості, але не менш як 0,42 євро за кг.

Також у торгівлі України і Казахстану до 1 січня 2015 року діють мита при торгівлі горілкою.

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