Київська влада переплатила за сіль для боротьби з ожеледицею до 20 млн грн

Київська влада, готуючись до ліквідації наслідків зимової негоди, змушена була закуповувати сіль у державного заводу через комерційні структури, у результаті чого переплатила 16-20 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко під час засідання колегії КМДА, присвяченому підсумкам проходження опалювального сезону 2012-2013 років.

"Державний завод продає сіль через комерційні структури, і приблизно на 280-290 грн дорожче одна тонна, ніж купувати це через підприємство. Аргументує директор заводу це тим, що він може продавати тільки за рахунок передоплати. Те, що бюджетним кодексом передбачена проплата за фактом поставки, його не задовольняє. Але це все ж державне підприємство. Ми підрахували, що приблизно 16-20 млн грн ми переплачуємо за сіль загалом по Києву", - сказав Голубченко.

Він запропонував керівництву Києва звернутися до профільного міністерства чи Кабінету Міністрів України, щоб виправити ситуацію та забезпечити місту можливість закуповувати сіль у держпідприємства напряму.

"Тому моє прохання, щоб ми звернулися листом до міністра сільського господарства, якому підпорядкований цей завод, а якщо не допоможе, то до Кабінету Міністрів з тим, щоб зобов'язати, коли ми купуємо за бюджетні кошти для міста, поставляти нам сіль за ціною, яка складається на заводі, а не через дві комерційні структури, які нам пропонують закуповувати сіль. Щобільше, сам завод навіть на тендер не виходив, тільки комерційні структури. На мій погляд, це ненормально для держави", - наголосив Голубченко.

Як повідомляв УНІАН, минулої зими столиця заготовила понад 32 тис. тонн технічної солі, а наприкінці зими місту довелося, через сильні снігопади, закупити ще близько 1 тис. тонн.