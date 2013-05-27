«Універсал Банк» став переможцем тендеру Мінфіну з відбору первинних дилерів ОВДП

«Універсал Банк», що входить до групи великих банків, став переможцем тендеру з відбору первинних дилерів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведеного 27 травня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, «Універсал Банк» увійшов до переліку первинних дилерів Мінфіну, в який також входять банки «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Ерсте Банк», «ВТБ Банк», «Укргазбанк», «Сбербанк Росії», «УкрСиббанк», «ІНГ Банк Україна», «Райффайзен Банк Аваль», «УніКредит Банк», «Сітібанк», «Дельта Банк», «Надра», «ОТП Банк», «Хрещатик».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України оголосило тендер з відбору первинних дилерів на ринку ОВДП, при цьому отримати статус первинного дилера могли банки зі статутним капіталом щонайменше 10 млн євро і обсягом торгівлі ОВДП з початку 2005 року понад 1 млрд грн.

«Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року. На 1 квітня 2013 року активи банку становили 6,727 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,941 млрд грн, зобов'язання - 6,104 млрд грн, кошти клієнтів - 3,190 млрд грн, власний капітал - 622,6 млн грн, статутний капітал - 1,163 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 22,093 млн грн.

З 2006 року банк входить до складу міжнародної фінансової групи Eurobank, що представлена у 8 країнах Європи.