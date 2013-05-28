Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася за квітень до 37,9%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків - УНІАН) у квітні скоротилася на 0,4 п.п. - до 37,9% з 38,3% у 1 кварталі.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку 2013 року, частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 1,6 п.п. До того ж кількість банків з іноземним капіталом не змінилася, і на 1 травня поточного року становила 53 банки з 177 зареєстрованих. Також не змінилася кількість банків з 100% іноземним капіталом - 22.

Як повідомляється, сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни в січні-квітні 2013 року знизився на 0,9% - до 176,799 млрд грн. Водночас регулятивний капітал банків зріс на 2,6% - до 183,539 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі в 2012 році скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.

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