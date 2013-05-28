Прострочена заборгованість за кредитами банків за 4 місяці зросла на 5,2%

Обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні-квітні 2013 року зріс на 5,2%, або 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (у квітні - знизився на 0,01%), повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів у січні-квітні поточного року зросла на 0,4 п.п. - до 9,3% (у квітні - скоротилася на 0,03 в.п.). Банки наростили обсяг наданих кредитів на 0,8%, або 6,216 млрд грн, - до 821,545 млрд грн. Зростання обсягів наданих банками кредитів відбулося здебільшого за рахунок зростання кредитування суб'єктів господарювання на 2,1%, або 12,602 млрд грн, - до 621,804 млрд грн, при цьому обсяги кредитування фізичних осіб зросли на 0,9%, до 163,193 млрд грн. За вказаний період банки знизили обсяги довгострокових кредитів на 0,2% - до 393,652 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-квітні банки збільшили вкладення в цінні папери на 31,8%, або на 30,617 млрд грн, - до 126,957 млрд грн. Обсяги резервів під активні операції скоротилися на 2,9%, або на 4,091 млрд грн, - до 137,228 млрд грн. Зобов'язання банків зросли на 3,0%, або на 28,364 млрд грн, - до 986,236 млрд грн, зокрема кошти юридичних осіб зросли на 2,9%, або на 5,933 млрд грн, - до 208,483 млрд грн (з них строкові - 91,677 млрд грн), кошти фізосіб - на 8,1%, або на 29,372 млрд грн, - до 393,375 млрд грн (з них строкові - 310,934 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у 2012 році скоротився на 8,5% - до 72,520 млрд грн, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів - на 0,7 п.п., до 8,9% , обсяг наданих кредитів - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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