Україна має намір отримати статус спостерігача в МС - радник Президента

Україна шукає можливі формати співпраці з Митним союзом і має намір отримати статус спостерігача в цій організації, повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Ми шукаємо можливі форми співпраці з Митним союзом, з Євразійським економічним співтовариством, але, зрозуміло, такого характеру і такого рівня, який би нам не створював проблем під час нашої співпраці з іншими об'єднаннями, а також відповідав нашим зобов'язанням в рамках СОТ», - сказав Гончарук на брифінгу.

Він повідомив, що відповідна робоча група, яку очолив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко, напрацювала спільно з партнерами України на двосторонньому рівні документ, який буде предметом обговорення під час візиту Президента України Віктора Януковича до Астани 28-29 травня цього року.

«Отже, буде зафіксовано не тільки український намір, а також згоду наших партнерів для оформлення нашого статусу як спостерігача. Зокрема і в майбутньому Євразійському економічному союзі, який почне діяти з 2015 року», - сказав радник Президента.

Гончарук зазначив, що Україна не може стояти осторонь або ігнорувати процеси, які відбуваються в рамках Митного союзу. Він нагадав, що товарообіг України з державами - членами цього об'єднання перевищує 63 млрд доларів. Зокрема, за його словами, за останні два роки цей товарообіг досить активно зростає, «незважаючи на різні тенденції в різних країнах і на різних континентах».

«За останні 2 роки товарообіг збільшився на 30%, і питома вага цього товарообігу в рамках зовнішньоторговельного обігу України становила 36%, що перевищує відповідні торговельні потоки з іншими об'єднаннями», - зазначив радник Президента.

У прес-службі Президента зазначають, що за два останні роки загальний обсяг торгівлі товарами і послугами України з країнами Митного союзу збільшився більше ніж на 30%. На країни Митного союзу за підсумками 2012 року припадало 36,3% зовнішньоторговельного обороту України або 63,1 млрд дол. США; на країни ЄС - 29,2% (50,7 млрд дол. США).