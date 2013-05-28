Радник Президента: Україна має знаходити баланс у відносинах як з Митним союзом, так і з Євросоюзом

Україна має знаходити баланс у відносинах як з Митним союзом, так і з Євросоюзом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій Гончарук сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання щодо вибору вектору зовнішньої політики.

За його словами, Україна рухатиметься в тих напрямках, які надають максимальні переваги для реформ у всіх сферах життя країни.

«Ми маємо рухатися в тих напрямках, які нам дають максимальні переваги для реформування економіки, для перебудови економіки, для перебудови наших різних сфер життя, суспільного життя, гуманітарної сфери», - зауважив Гончарук.

«Я думаю, що наша, якщо хочете, до певної міри доля - це, дійсно, баланс, знаходження балансів», - зазначив він.

Водночас, за словами Гончарука, статус спостерігача в Митному союзі дозволить Україні вигідно співпрацювати з цією організацією.

«Статус спостерігача дає нам можливість побачити, як працюють механізми (в Митному союзі)», - наголосив він.

Радник Президента звернув увагу, що статус спостерігача в Митному союзі дозволить Україні мати вільний доступ до нормативно-правової бази і документів внутрішнього користування цього об’єднання.

Крім того, він додав, що Україна, отримавши такий статус, матиме свого представника в Митному союзі і зможе подавати свої пропозиції щодо актуальних питань співпраці.

Гончарук також наголосив, що під час зустрічей Президента України Віктора Януковича в Астані 28-29 травня обговорюватиметься проект відповідного Меморандуму, який розроблено робочою групою на чолі з віце-прем’єр-міністром Юрієм Бойком спільно з партнерами.