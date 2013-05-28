S&P знизить рейтинг України в найближчі 12 місяців з імовірністю 30%

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизить суверенний рейтинг України в найближчі 12 місяців з імовірністю 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор з напрямку «Суверенні рейтинги» Standard & Poor’s Тревор Куллінан під час конференції «Український борговий ринок: проблеми і перспективи розвитку», яку організувало агентство.

За словами Куллінана, агентство підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні рейтинги України на рівні "В/В" з негативним прогнозом. «Щодо Україні ми залишаємо негативний прогноз, і є висока вірогідність, що у найближчі 12 місяців ми переглянемо рейтинг України, і з 30-відсотковою імовірністю рейтинг буде знижено», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні рейтинги України на рівні "B/B" з негативним прогнозом. На думку агентства, рейтинги України стримуються політичною невизначеністю і проблемами фінансового сектору. Також агентство підтвердило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaA-». На думку аналітиків S&P, стратегія уряду, спрямована на забезпечення фінансування в іноземній валюті, яке необхідне для покриття зростаючих потреб у зовнішньому фінансуванні в середньостроковій перспективі, як і раніше, залежить від сприятливої на цей час кон'юнктури на ринках капіталу.