Управління Міндоходів столиці роз'яснило порядок перевезення ліків через кордон

Громадяни України, які перетинають митний кордон України, мають право провозити лікарські засоби в ручній поклажі або багажі, але в обсязі не більше 5 упаковок конкретних ліків на одну людину для безрецептурних препаратів і в обсязі, зазначеному в рецепті, для ліків, що вимагають рецепту лікаря.

Про це йдеться в роз'ясненні управління Міністерства доходів і зборів України в Києві, переданому УНІАН.

«До того ж рецепт повинен бути виписаний на ім'я заявника та містити особисту печатку лікаря або закладу охорони здоров'я», - йдеться в роз'ясненні.

Дозвільний документ, згідно з роз'ясненням, також потрібно для психотропних препаратів та препаратів, що містять наркотичні речовини.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році митні органи України порушили 172 кримінальні справи про контрабанду. Основними предметами контрабанди були наркотичні засоби - 70%, зброя - 15%, культурні цінності - 6%, сильнодіючі та отруйні речовини - 1,7%.