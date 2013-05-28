Україна посіла 47-е місце у світі за розміром золотого запасу

Україна посіла 47-е місце серед країн світу за розміром золотого запасу, обсяг золота в золотовалютних резервах Національного банку України на 1 травня збільшився приблизно до 36,1 тонн.

Як повідомила УНІАН прес-служба Національного банку України, про це заявила заступник глави НБУ Віра Ричаківська.

"Одним із шляхів поповнення золотовалютних резервів є купівля у населення банківських та дорогоцінних металів через територіальні управління Національного банку», - зазначила вона.

За словами Ричаківської, згідно зі змінами до Податкового кодексу України, які прийнято у 2012 році, покупка Нацбанком банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюється без утримання прибуткового податку. Завдяки цьому в 2012 році надходження золота до Нацбанку зросли в 28 разів порівняно з 2011 роком, а срібла - у 12 разів.

Також повідомляється, що територіальні управління НБУ оснащені сучасними вимірювальними приладами та обладнанням і прийом цінностей здійснюється незалежно від їх маси та вартості за конкурентними закупівельними цінами.

"Придбані у населення банківські та дорогоцінні метали зараховуються до золотовалютних резервів", - повідомила заступник голови НБУ.

Також прес-служба зазначає, що забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів і проведення операцій з банківськими металами є однією з функцій НБУ відповідно до закону про Національний банк України.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в квітні зросли на 2,06%, або на 509 млн дол., і на 1 травня становили 25,238 млрд дол.

З початку 2013 року, золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 2,82%, або на 692 млн дол. На 1 травня резерви в іноземній валюті становили 23,465 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 62,45 млн дол., золото - 1,710 млрд дол.

У 2012 році золотовалютні резерви НБУ скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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