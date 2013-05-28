Уряд відновив роботу комісії з боротьби з рейдерством

Кабінет Міністрів України відновив роботу Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню і захопленню підприємств та посилив її склад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, відповідне розпорядження було прийняте на засіданні Кабміну.

Згідно з ухваленим рішенням, до складу комісії входять профільні міністри, а не їх заступники. Також дещо розширено завдання і функції комісії, зокрема щодо захисту прав інвесторів.

Засідання комісії в новому складі планується провести найближчим часом.

«Ухвалення документа (розпорядження Кабміну – УНІАН) узагальнює норми і практику боротьби з цим явищем, допоможе в найкоротші терміни не лише виявляти і знешкоджувати рейдерські прояви, а й сприятиме поверненню захоплених об'єктів справжнім власникам. Особливу увагу в документі буде приділено питанню захисту від незаконних посягань на власність і права інвесторів», - зазначив Арбузов. Він наголосив, що комісія працюватиме відкрито.

Також за дорученням першого віце-прем'єра вже найближчим часом буде розроблено програму боротьби з рейдерством, і до її реалізації будуть залучені об'єднання підприємців.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств створена в лютому 2007 р.

Після адміністративної реформи 2010 року роботу комісії було припинено і відновлено в жовтні 2011 року.

Комісію очолює перший віце-прем'єр-міністр України.

УНІАН не має в своєму розпорядженні інформації про проведення засідань комісії в 2012 році.