Використання банківських карток сприятиме детінізації економіки – Мінекономрозвитку

Збільшення кількості платіжних операцій з використанням пластикових банківських карток сприятиме значній детінізації економіки, тіньовий сектор якої, за оцінками експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі, становить 40%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту фінансової політики Мінекономрозвитку Іван Лівий під час міжнародної конференції.

«Обсяг тіньової економіки в Україні, за підрахунками експертів Мінекономрозвитку, становить 40%, а за деякими зарубіжними оцінками - 50%. Водночас зростання операцій з картками (що не припускає готівкового розрахунку – УНІАН) сприяє детінізації економіки», - зазначив Лівий.

До того ж він наголосив, що в Україні масштаб ринку платіжних карток можна порівняти з ринком країн ЄС, проте є низка диспропорцій. Зокрема, за словами Лівого, 93% карток емітовано українськими банками в рамках міжнародних платіжних систем, а 99% платіжних операцій емітованих карток здійснюються в межах України. «До того ж у нас немає і не було внутрішньої інфраструктури повного циклу обміну інформаційними даними між усіма учасниками платіжної системи щодо операцій платіжних карток», - зазначив Лівий, наголошуючи важливість формування такої єдиної системи.

За словами чиновника, зараз роботу банків з картками забезпечують 23 процесингові центри.

Як повідомляв УНІАН, сума операцій з використанням платіжних карток у першому кварталі 2013 року становила 189,92 млрд грн.

За даними Національного банку України, лідерами за обсягом випущених карток і кількістю банкоматів у 1-му кварталі є «Приватбанк» (34,76 млн карток в обороті, 16,86 млн активних карток, 15 732 банкомати), «Ощадбанк» (9,48 млн карток в обороті, 2,53 млн активних карток, 1 624 банкомати) і «Райффайзен Банк Аваль» (4,03 млн карток в обороті, 2,84 млн активних карток, 3 438 банкоматів).

У розрізі регіонів України найбільша кількість випущених платіжних карток припадає на Дніпропетровську область (10,37 млн шт в обороті і 3,45 млн шт активних карток), Київ (9,58 млн шт в обороті і 4,62 млн. шт. активних карток) і Донецьку область (6,26 млн шт в обороті і 3,27 млн шт активних карток).