Проблемні кредити в банках України становлять близько 20% - S&P

Обсяг проблемних кредитів у банківській системі України становить близько 20% сукупного обсягу кредитів, і значного скорочення кількості проблемних кредитів не відзначається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам провідний аналітик за напрямом «Фінансові інститути» міжнародного рейтингового агентства Стандартний & Бідний Аннет Есс під час конференції «Український борговий ринок: проблеми та перспективи розвитку», організованого агентством.

З негативних факторів (факторів ризику) в банківській сфері аналітик відзначила дуже високі кредитні ризики, високий рівень проблемних кредитів і слабкість правової системи. «Значні економічні дисбаланси, що сформувалися минулого десятиліття і виявилися у 2008 році, як і раніше, чинять негативний вплив на сектор», - сказала Есс.

За її словами, якість активів є основним негативним фактором для банківської системи, при цьому більшість банків не забезпечили достатнього обсягу резервування, який буде потрібно в разі непередбаченого економічного спаду або потенційного погіршення кредитної якості позичальників.

«Також зберігаються ризики, до яких схильні банки з низьким рівнем проблемних кредитів, але дуже агресивною стратегією кредитування, особливо в роздрібному сегменті. Швидке зростання боргового навантаження домогосподарств, хоча і з низького рівня, може представляти значні ризики в майбутньому, якщо не будуть вжиті адекватні заходи щодо ціноутворення та моніторингу», - сказала вона.

Також аналітик відзначила, що ринкові позиції ключових гравців у банківському секторі залишаються стабільними і державні банки як і раніше грають важливу роль, до того ж середньострокова стратегія держави залишається неясною.

«Вихід західноєвропейських банків з українського ринку обумовлений відсутністю поліпшень в діловому кліматі і перспективи розвитку економіки, а також підвищенням конкуренції з боку дочірніх підрозділів російських банків, що мають переваги з погляду доступу до фондування», - вважає Есс.

Як повідомляв УНІАН, обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні-квітні 2013 року зріс на 5,2%, або 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (у квітні - знизився на 0,01%). У 2012 році обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків скоротився на 8,5% - до 72,520 млрд грн.

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків - УНІАН) у квітні скоротилася на 0,4 п.п. - до 37,9% з 38,3% у 1-му кварталі. У 2012 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася до 39,5%.