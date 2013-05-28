В українців на руках знаходиться 54 млн платіжних карток

Українські банки відкрили майже 110 млн рахунків фізичним особам і випустили 54 млн платіжних карток, якими користуються громадяни України. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час міжнародної конференції повідомив директор департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі Іван Лівий.

«Українські банку відкрили 110 млн рахунків для фізосіб, випустили 54 млн платіжних карток. Іншими словами, навички для управління власними коштами в безготівковій формі в українців є», - зазначив Лівий.

За його словами, забезпечення платіжних систем і зростання операцій з безготівковим розрахунком - запорука підтримки фінансової системи країни. «Забезпечення платіжних систем - запорука підтримки фінансової системи. Одночасно зростання операцій викликає об'єктивну необхідність регулювання сфери функціонування та безпеки платіжних систем», - додав Лівий.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор департаменту фінансової політики Мінекономрозвитку заявив, що зростання кількості операцій з безготівковим розрахунком сприятиме детінізації української економіки, тіньовий сектор якої, за оцінкою експертів Мінекономрозвитку, становить 40%.

Сума операцій з використанням платіжних карток у першому кварталі 2013 року становила 189,92 млрд грн.