Кабмін затвердив проект протоколу між Україною і РФ про виробничу кооперацію

Кабінет Міністрів затвердив проект протоколу між урядами України і Росії про поставки товарів з виробничої кооперації у 2013 році.

Відповідне розпорядження №339 від 27 травня розміщено на сайті уряду.

Згідно з розпорядженням, підписати документ доручено міністру економічного розвитку і торгівлі Ігорю Прасолову.

Нагадаємо, що протокол дозволяє двом сторонам реалізовувати положення міжурядової угоди про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року, відповідно до якого товари (послуги), що поставляються за виробничою кооперацією, не обкладаються ПДВ і акцизами.