S&P прогнозує зростання ВВП України за оптимістичним сценарієм на 1%

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's в 2013 році за оптимістичним сценарієм прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 1,0%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з напрямку «Суверенні рейтинги» Standard & Poor's Тревор Куллінан під час конференції про перспективи розвитку українського боргового ринку.

«Фінансові проблеми триватимуть. Буде складно Україні отримати фінансову підтримку. У цьому наша стурбованість. Економіка може продовжити знижуватися, що може вплинути на Україну», - сказав Куллінан.

За його словами, за несприятливого розвитку ситуації зростання ВВП України може цьогоріч становити не вище 0,5%.

Нагадаємо, опитані в травні агентством УНІАН провідні економічні експерти повідомили, що очікують зростання валового внутрішнього продукту країни за підсумками 2013 року на рівні не більше 1,5%.

Довідка УНІАН. ВВП України в першому кварталі 2013 року знизився на 1,3% порівняно з 1-м кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року). Водночас порівняно з 4-м кварталом 2012 року і з урахуванням сезонного фактора показник зростання ВВП становив 0,5%.

Реальний ВВП у 2012 році зріс на 0,2% і становив 1,409 трлн грн.

Згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Водночас Міжнародний валютний фонд прогнозує нульове зростання ВВП.

У травні цього року міжнародна аудиторська компанія «Ернст енд Янг» знизила прогноз зростання ВВП України в 2013 році до 1,1%, а Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) спрогнозував зниження ВВП на 0,5%.

У квітні Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання ВВП України цього року до 1,0% з 3,5%.