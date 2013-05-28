На закритті міжбанку гривня знизилася щодо долара

У вівторок, 28 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1550/8,1600 грн/дол., на 12:00 - зросли до 8,1500/8,1525 грн/дол. На час закриття торгів - знизилися до 8,1515/8,1540 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5245/10,5330 грн/євро, на 12:00 - змінилися незначно, до 10,5285/10,5280 грн/євро, на час закриття торгів - знизилися до 10,5435/10,5525 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2598/0,2602 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2595/0,2599 грн/рубль, на час закриття - до 0,2594/0,2598 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3690 (+0.0340).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2885/1,2945.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 травня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1550/8,1580 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,5530/10,5625 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2599/0,2603 грн/рубль.