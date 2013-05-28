S&P: європейські банки пішли з ринку України через відсутність поліпшень в діловому кліматі

Банки із Західної Європи пішли в попередні роки з українського ринку у зв'язку з відсутністю поліпшень у перспективах розвитку економіки і діловому кліматі України, повідомила провідний аналітик агентства Standard & Poor's Аннет Есс під час конференції «Український борговий ринок: проблеми та перспективи розвитку».

«Банки працюють в умовах украй високих економічних ризиків. Економічна ситуація в країні не передбачає відновлення в 2013 році. Прогноз за банківською системою - стабільний», - сказала Есс.

За її словами, підвищення конкуренції з боку дочірніх підрозділів російських банків (що мають перевагу з точки зору доступу до фондування) компенсується тривалим відходом з українського ринку західноєвропейських банків, які сприяли «буму» кредитування в країні у минулому десятилітті.

Також Есс зазначила, що ринкові позиції ключових гравців на українському банківському ринку залишаються стабільними.

Водночас негативний вплив на показники прибутковості українських банків чинить зниження обсягів кредитування, підвищення вартості фондування і значні потреби в резервуванні.

За словами аналітика S&P, державні банки як і раніше грають важливу роль, однак середньострокова стратегія держави щодо сектору залишається незрозумілою.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2013 року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 1,6%. Кількість банків з іноземним капіталом не змінилася, і на 1 травня цього року становила 53 банки з 177 зареєстрованих. Також не змінилася кількість банків зі 100% іноземним капіталом - 22.

Свої дочірні банки в Україні за останні роки продали Commerzbank (Німеччина), Societe Generale (Франція), SEB (Швеція) і Erste Group (Австрія), Swedbank (Швеція).