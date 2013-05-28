Обсяг задекларованих іноземних доходів громадян за рік зріс у 9 разів

Обсяг доходів громадян, отриманих з-за кордону в 2012 році і задекларованих упродовж деклараційної кампанії 2013 року, зріс у 9 разів - до 9 млрд грн з 1 млрд грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Обсяг податку з доходів, обов'язкового до сплати, зріс у 5 разів і становив майже 580 млн грн, повідомили в Міндоходів.

У міністерстві також нагадали, що норма про декларації доходів, отриманих з-за кордону, існує в Україні з 2003 року, і увійшла до Податкового кодексу, який набув чинності з 1 січня 2011 року.

«Міністерство доходів і зборів підкреслює, що про введення нового податку мова не йде. Чинне законодавство передбачає, що громадяни, за умови отримання доходів з-за кордону, повинні подати декларацію, вказати в ній суму отриманих коштів та сплатити податок з доходів. Водночас іноземними вважаються доходи, отримані з-за кордону на поточні або карткові рахунки», - пояснили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН,грошові перекази, отримані громадянами України з-за кордону на поточні або карткові рахунки, вважаються іноземними доходами, що підлягають оподаткуванню за ставками 15% і 17% залежно від розміру доходів. Зокрема, ставка 17% застосовується до суми, що перевищує десять мінімальних заробітних плат (11 470 грн).