Мінфін залучив до держбюджету 1,354 млрд грн і 441,314 млн дол. на ОВДП-аукціоні 28 травня

Міністерство фінансів України у вівторок, 28 травня, залучило до державного бюджету 1,354 млрд грн і 441,314 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 1,344 млрд грн за всіма трьома поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів з дохідністю 14,25% і 10,254 млн грн за всіма двома поданими заявками на придбання 7-річних держпаперів з дохідністю 14,30%.

Також Мінфін залучив 95,036 млн дол. за всіма десятьма поданими заявками на придбання 2-річних держпаперів з дохідністю 7,75%; 20,755 млн дол. за всіма двома поданими заявками на придбання 3-річних держпаперів з дохідністю 8%; 325,523 млн дол. за трьома з чотирьох поданих заявок на придбання 4-річних держпаперів з дохідністю 7,45%.

Як повідомляється, за підсумками проведеного аукціону обсяг залучених коштів до державного бюджету України за курсом Національного банку становив 4,881 млрд грн, водночас розмір державного боргу знаходиться в межах, визначених Бюджетним кодексом України та затверджених Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 7 травня Мінфіну не вдалося залучити кошти до держбюджету, 14 травня Мінфін залучив 553 млн грн, 21 травня - 1,341 млрд грн і 165,859 млн дол.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Станом на 28 травня 2013 року обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 219,112 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 126,869 млрд грн, у власності банків - 78,956 млрд грн, нерезидентів - 5,175 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року становить 483 млрд грн (30-31% ВВП).