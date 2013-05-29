НБУ хоче підвищити конкурентоспроможність національної системи електронних платежів

Національний банк України (НБУ) має намір підвищити конкурентоспроможність Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) до рівня міжнародних платіжних систем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник директора генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Інна Тютюн на міжнародній конференції «Платіжний форум», організованій Нацбанком.

За словами представника НБУ, 98% операцій по картках, емітованим НСМЕП, проводяться на території України. «Національний банк проводить наради з банками, за підсумками яких тарифи НСМЕП будуть знижені до рівня міжнародних платіжних систем, щоб національні платіжні картки були конкурентними», - сказала Тютюн.

Також представник НБУ повідомила, що стратегія розвитку національної карткової платіжної системи України на 2012-2014 роки передбачає розвиток національної системи, впровадження державних і недержавних безготівкових роздрібних платежів, а також створення центрального маршрутизатора і розрахункового центру. «Основними завданнями у рамках стратегії є поєднання технології НСМЕП і загальноприйнятих міжнародних технологій платіжних систем, впровадження платіжних засобів, зниження витрат банків за рахунок наявної інфраструктури, створення умов для впровадження корпоративних проектів, управління ризиками, автоматизований моніторинг операцій з попередження шахрайства», - повідомила Тютюн. За її словами, для реалізації цих завдань у НБУ створено департамент технологій і роздрібних платежів, який виконує функції модернізації нормативної бази за напрямком, договірної бази з банками, а також здійснює роботу з банками за принципом розподілу банків між менеджерами департаменту.

Щодо продуктового ряду НСМЕП представник НБУ повідомила, що в рамках національної системи передбачено випуск: карток з магнітною смугою і карток зі смугою і чіпом, дебетових продуктів (універсального і з дозволеним овердрафтом), кредитних продуктів (універсального, кредитної лінії з пільговим періодом і кредитної лінії з графіком зниження ліміту). За її словами, також планується систематичне впровадження нових продуктів і відпрацьовуються платежі з використання QR-коду.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 93% карток емітовано українськими банками у рамках міжнародних платіжних систем, при цьому 99% платіжних операцій з використанням емітованих карт здійснюються в межах України, тоді як внутрішня інфраструктура для повного циклу обміну інформаційними даними між усіма учасниками платіжної системи за операціями з платіжними картками в Україні відсутня.

Довідка УНІАН. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - внутрішньодержавна, загальнонаціональна платіжна система, створена за ініціативою Національного банку, працює у режимі промислової експлуатації з 2004 року.

За даними Нацбанку, членами і учасниками НСМЕП є 58 банків і 9 небанківських фінансових установ. Банками - членами НСМЕП емітовано 3,5 млн платіжних карток і понад 6 млн карток для компенсації вкладів Ощадбанку СРСР, встановлено близько 6 тис. одиниць термінального обладнання.