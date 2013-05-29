Мін'юст хоче розкрити спонсорів кандидатів у народні депутати

Міністерство юстиції України оприлюднило на своєму сайті проект додаткових пропозицій із внесення змін до закону про вибори народних депутатів, яким пропонується оптимізувати фінансування виборчих фондів кандидатів у народні депутати з урахуванням рекомендацій європейських інститутів.

Про це сьогодні пише «КоммерсантЪ Украина».

У Партії регіонів, як пише видання, вважають, що ця ініціатива зробить використання виборчих фондів прозорішим. А в опозиції побоюються, що таким чином влада зможе чинити тиск на джерела її фінансування. Але водночас визнають, що окремі пропозиції Мін’юсту дадуть змогу запобігти порушенням з боку кандидатів.

У прес-службі відомства заявили, що метою створення документа є "оптимізація фінансування виборчих кампаній кандидатів у народні депутати".

Пропозиціями Мін’юсту планується доповнити раніше підготовлений міністерством законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів". Документ обговорювався 25 квітня на закритій зустрічі з експертами Венеціанської комісії і лідерами парламентських фракцій. За результатами консультацій його планувалося доопрацювати і знову винести на розгляд Венеціанської комісії, Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) і експертів Євросоюзу.

У відомстві спробували врахувати побажання ОБСЄ щодо забезпечення прозорості фінансування виборчих кампаній кандидатів у народні депутати. "Часто на виборах використовуються кошти, одержані нелегальним способом, - без сплати податків, з незрозумілих джерел. Кандидати повинні виходити на чесну фінансову політику", - заявив "Ъ" народний депутат Володимир Олійник (Партія регіонів).

Зокрема, в Мін’юсті пропонують заборонити робити добровільні внески у виборчі фонди кандидатів не тільки особам без громадянства, іноземцям, анонімним жертводавцям, а й особам під псевдонімом. В опозиції на це положення відреагували неоднозначно. "Партія влади хоче контролювати всіх юридичних і фізичних осіб, які фінансують кандидатів у депутати, аби чинити тиск на тих, хто підтримує опозицію. Це завдання, яке було поставлено перед Олександром Лавриновичем (міністр юстиції)", - вважає член Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Володимир Бондаренко ("Батьківщина").

У відомстві також мають намір зобов'язати розпорядників коштів виборчих фондів партій і кандидатів в одномандатних округах подавати до Центрвиборчкому та окружних виборчих комісій, відповідно, проміжні фінансові звіти про надходження і використання коштів за 20 днів до голосування. Раніше розпорядники фондів повинні були представляти такі звіти лише після голосування. Вибірковий контроль надходжень, обліку і використання коштів здійснюють виборчі комісії і банки, в яких відкриті рахунки фондів. Якщо за результатами аналізу звітів виборчком виявить порушення, він зобов'язаний повідомити про це в правоохоронні органи.

Одне з головних нововведень, які пропонує Мін’юст, - можливість виносити попередження про відміну реєстрації кандидата в депутати, якщо були порушені терміни відкриття виборчого фонду, терміни надання виборчим комісіям звітів про надходження і використання коштів фондів або ж у разі внесення розпорядником фондів до фінансового звіту недостовірних даних. У парламенті погодилися, що "попередження як інструмент впливу на кандидатів є доцільним". "Винесення попереджень є правильним, якщо спрямоване не на зняття кандидата з реєстрації, а на усунення порушення. Таким чином, контроль над суб'єктом, який вже порушив законодавство, буде сильнішим", - вважає народний депутат від фракції "УДАР" Наталія Новак.