На відкритті міжбанку котирування гривні щодо долара змінилися неістотно

У середу, 29 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США змінилися неістотно - до 8,1500/8,1550 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,4775/10,4855 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні також зросли - до 0,2584/0,2588 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2862/1,2864 (вівторок — 1,2906/1,2908).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1550/8,1600 грн/дол., до 12:00 - зросли до 8,1500/8,1525 грн/дол., на час закриття торгів - знизилися до 8,1515/8,1540 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5245/10,5330 грн/євро, до 12:00 – дещо змінилися, до 10,5285/10,5280 грн/євро, на час закриття торгів - знизилися до 10,5435/10,5525 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2598/0,2602 грн/рубль, до 12:00 - до 0,2595/0,2599 грн/рубль, на час закриття - до 0,2594/0,2598 грн/рубль.