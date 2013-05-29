У США виявили велику фірму з відмивання грошей, засновану колишнім киянином

Влада США заблокувала одну з найбільших у світі електронних платіжних систем, засновану вихідцем з Києва Артуром Будовським, за допомогою якої з 2006 року "відмили" понад 6 млрд дол.

Про це пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Про руйнування системи, за допомогою якої з 2006 року нібито здійснили 55 млн незаконних транзакцій, повідомив Манхетенський федеральний прокурор Пріт Бхарара.

До суду притягнуто сім керівників і співробітників компанії на чолі з її засновниками, колишнім киянином 39-річним Артуром Будовським і 41-річним Володимиром Кацом.

Послугами системи, зареєстрованої в Коста-Ріці компанії Liberty Reserve, користувалося, за словами прокурорів, щонайменше мільйон осіб у всьому світі. У США у компанії було близько 200 тисяч клієнтів.

Система була анонімною, тому, якщо вірити звинуваченню, нею користувалися здебільшого для відмивання незаконних доходів від усіляких фінансових пірамід і мережевих махінацій, а також від торгівлі наркотиками, викраденими особистими даними, номерами чужих кредиток або дитячою порнографією.

"Масштаби незаконної діяльності звинувачуваних вражають уяву", - йдеться в обвинувальному висновку, згідно з яким Liberty проводила по 12 млн фінансових операцій на рік на загальну суму понад 1,4 млрд доларів.

Будовського заарештовано в Іспанії, і наразі він чекає екстрадиції до США. Каца заарештовано в Брукліні.

У 2006 році Будовський і Кац вже притягувалися прокуратурою Манхеттена за переказ грошей без належної ліцензії через компанію Gold Age, яка користувалася модною тоді віртуальною валютою E-Gold.