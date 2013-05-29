Представники України увійдуть до складу консультативної ради фонду «Сколково»

Представники України увійдуть до складу консультативної наукової та індустріальної ради фонду «Сколково»

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив сьогодні, 29 травня, на засіданні Кабінету Міністрів.

Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене під час виїзного засідання наукової консультативної ради фонду «Сколково» в Києві минулого тижня.

«Проект відповідного рішення (про входження представників України до ради фонду - УНІАН) потрібно розробити і ухвалити найближчим часом, оскільки для України участь у такому глобальному міжнародному проекті - це реальний шанс досягти нашої стратегічної мети: максимально задіяти інноваційний потенціал для посилення національної економіки, примножити наші конкурентні переваги на світових ринках для істотного підвищення добробуту громадян», - сказав Азаров.

Він доручив голові Держінформнауки Володимиру Семиноженку розробити і внести на розгляд уряду рішення щодо активізації співпраці з інноваційним фондом «Сколково».

Довідка УНІАН. Інноваційний центр «Сколково» (Москва, Росія) - сучасний науково-технологічний комплекс з розробки та комерціалізації нових технологій, який наразі будується. У комплексі будуть забезпечені особливі економічні умови для компаній, що працюють в пріоритетних галузях модернізації економіки Росії: телекомунікації та космос, медична техніка, енергоефективність, інформаційні технології, а також ядерні технології.

Президентом і одним зі співголів ради фонду «Сколково» є Віктор Вексельберг. Другим співголовою ради фонду є екс-голова компанії Intel Крейг Баррет. Співголовами консультативної наукової ради є Жорес Алфьоров і професор структурної біології Стенфордського університету, лауреат Нобелівської премії Роджер Корнберг. Опікунську раду фонду «Сколково» очолює прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв.