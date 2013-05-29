Кількість користувачів iPay «ПриватБанку» перевищила 150 тис. осіб

Кількість підприємців, що використовують додаток «ПриватБанку» iPay, який дозволяє приймати оплату за банківськими картками за допомогою смартфонів, планшетів і комп'ютерів, перевищила 150 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, на сьогодні зафіксовано понад 100 тис. завантажень Android-версії сервісу, 30 тис. iOS і 20 тис. десктопних версій для Windows/Linux, в результаті чого міні-термінали «ПриватБанку» за кількістю користувачів встановили рекорд в країнах СНД і Росії.

«Ми продовжуємо розвивати технології мобільного еквайрингу. 1 червня запускаємо функцію оптичного розпізнавання картки за допомогою камери смартфона, це не вимагає додаткового обладнання, достатньо встановити додаток, і Ви негайно приймаєте платежі, цей функціонал буде доступний для мерчантів в додатку iPay і всім клієнтам «ПриватБанку» в додатку Приват24», - цитує прес-служба банку заступника голови правління Олександра Витязя.

Як повідомляється, «ПриватБанк» став першою банківською установою, що запровадив у Євразії сервіс прийому платежів через міні-термінали. Сьогодні банк пропонує користувачам як найдоступніші термінали для особистих розрахунків, так і пристрої серії PRO, що забезпечують шифрування даних і відповідають найжорсткішим стандартам безпеки міжнародних платіжних систем.

Також повідомляється, що серед технологій, які були впроваджені банком вперше на світовому ринку, - SMS-банкінг (1999 рік), ОТР паролі через SMS (2000 р.), Р2Р перекази між картками (2003 р.), «Електронна здача» (2009 р.), онлайн-інкасація (2010 р.). Банк одним з перших впровадив технологію безконтактного обслуговування клієнтів за допомогою QR-кодів. Використовуючи QR, клієнти можуть увійти в свій аккаунт інтернет-банку, зняти готівку в банкоматах, заправити автомобіль на АЗС, а також зробити і оплатити замовлення в мобільному меню ресторанів. Сьогодні кожен третій клієнт банку користується його послугами через Інтернет і мобільні додатки.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 121,02 млрд грн, зобов'язання - 155,97 млрд грн, кошти клієнтів - 108,5 млрд грн, власний капітал - 18,96 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, що володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є Коломойський і Боголюбов (по 50%).