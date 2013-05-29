Янукович у Казахстані розповів, як досягти зростання економіки

Президент України Віктор Янукович переконаний, що зростання економіки можливе завдяки модернізації промисловості, застосуванню інновацій та виготовленню продукції з високою доданою вартістю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому він наголосив під час зустрічі з Президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим в Астані.

«Ми добре розуміємо, що зростання економіки може бути таким, коли використовуються всі можливості, задіються всі сили, коли є інновації, коли йде модернізація промисловості, зростає продукція з високою доданою вартістю», – сказав Янукович.

Глава держави підкреслив, що модернізація економік країн є дуже важливою в умовах жорсткої конкуренції на світових ринках.

Під час зустрічі сторони обговорили питання співробітництва між Україною та Казахстаном.

Як зазначив Назарбаєв, двосторонні відносини нормально розвиваються, спостерігається зростання рівня товарообігу між країнами. «Ми можемо мати більше успіхів у цій справі», - сказав Президент Казахстану.

Він додав, що обидві країни налаштовані продовжувати тісні контакти.

Янукович подякував Назарбаєву за можливість зустрітися з колегами і провести переговори в широкому форматі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України перебуває в Астані (Республіка Казахстан) з робочим візитом для участі у засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав.

Зараз в Астані проходить зустріч Президента України, Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, Президента Республіки Казахстан, Президента Киргизької Республіки Алмазбека Атамбаєва та Президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Зустріч відбувається в президентському палаці «Акорда».