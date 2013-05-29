Касові апарати матимуть функцію проведення безготівкових платежів за допомогою QR-коду

Протягом року понад 50 тис. касових апаратів будуть оснащені функцією проведення безготівкових платежів, у тому числі з використанням нового продукту Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) на базі QR-коду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту технологій роздрібних платежів Національного банку України (НБУ) Станіслав Широчин на міжнародній конференції «Платіжний форум», організованій Нацбанком.

«Ми очікуємо, що протягом року понад 50 тис. касових апаратів підтримуватимуть функцію здійснення безготівкових платежів, у тому числі з використанням QR-кодів. Це сприятиме розвиткові безготівкових розрахунків, підвищенню безпеки платежів зі збереженням зручності їх здійснення», - сказав Станіслав Широчин, представляючи новий продукт - «QR НСМЕП». За його словами, цей мобільний платіжний інструмент дозволить здійснювати оплату за допомогою використання QR-коду і базується на функції смартфона розпізнавати цей код. QR-код являє собою зашифровані реквізити рахунку для оплати, водночас для платника генерується унікальний QR-код.

Як повідомив Широчин, застосування «QR НСМЕП» можливе для оплати за товари в інтернеті, в торгових мережах за допомогою термінального та касового обладнання, а також, за рішенням банків, в банкоматах для зняття готівки. «Для використання інструменту можливий окремий мобільний додаток, інтеграція в мобільний клієнт-банк, а також рахунки для даного інструменту можуть бути рахунками в операційній або картковій системі банку», - уточнив він.

Щодо впровадження «QR НСМЕП», Станіслав Широчин повідомив, що в рамках сертифікації Національним банком України касової техніки (реєстраторів розрахункових операцій, РРО), згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів №1057, НБУ контролюватиме наявність інтеграції всіх моделей РРО з безготівковими платежами, а також пред'являти відповідні вимоги до їх виробників.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України (НБУ) має намір підвищити конкурентоспроможність Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) до рівня міжнародних платіжних систем. У зв'язку з цим НБУ проводить наради з банками, за підсумками яких тарифи НСМЕП будуть знижені до рівня міжнародних платіжних систем, щоб національні платіжні карти були конкурентними. Стратегія розвитку національної карткової платіжної системи України на 2012-2014 роки передбачає розвиток національної системи, впровадження державних і недержавних безготівкових роздрібних платежів, а також створення центрального маршрутизатора і розрахункового центру. У рамках національної системи передбачено випуск карт із магнітною смугою і карт зі смугою та чіпом, дебетові продукти (універсальний і з дозволеним овердрафтом), кредитні продукти (універсальний, кредитна лінія з пільговим періодом і кредитна лінія з графіком зниження ліміту), а також планується систематичне впровадження нових продуктів і відпрацьовуються платежі з використанням QR-коду.

Довідка УНІАН. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - внутрішньодержавна, загальнонаціональна платіжна система, створена за ініціативою Національного банку, працює в режимі промислової експлуатації з 2004 року.

За даними Нацбанку, членами та учасниками НСМЕП є 58 банків і 9 небанківських фінансових установ. Банками-членами НСМЕП емітовано 3,5 млн платіжних карт і більше 6 млн карток для компенсації внесків Ощадбанку СРСР, встановлено близько 6 тис. одиниць термінального обладнання.