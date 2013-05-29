Астана. Євразійська економічна рада підтримала прагнення України мати статус спостерігача в його інтеграційних організаціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в Астані Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

«Україна висловила бажання мати статус спостерігача в Митному союзі єдиного економічного простору і в майбутньому в Євразійському союзі», - сказав Назарбаєв, додавши, що сьогодні Президенти Росії, Білорусі і Казахстану підтримали цю пропозицію.

За словами Назарбаєва, буде підготовлено відповідні документи, які можуть бути підписані на наступному засіданні Вищої Євразійської економічної ради.

До того ж Назарбаєв уточнив, що наступне засідання планується провести восени в Москві.

Як повідомлялося, сьогодні в Астані проходить засідання Вищої Євразійської економічної ради за участю президентів Казахстану, Білорусі і Росії. Головні теми зустрічі - перспектива створення Євразійського економічного союзу і розширення взаємодії країн-учасниць Митного союзу з Киргизією і Україною - президенти цих країн Алмазбек Атамбаєв і Віктор Янукович також прибули до столиці Казахстану.

З 1 січня 2012 року на теренах Росії, Білорусі і Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). Передбачається, що всередині ЄЕП буде забезпечено вільне переміщення товарів, послуг і капіталів через державні кордони країн-учасниць. Разом із утвореним раніше Росією, Білоруссю і Казахстаном Митним союзом ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення іншого більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу (ЄАС), ідею якого ще в 1994 році запропонував казахстанський Президент Нурсултан Назарбаєв.